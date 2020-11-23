Москва, , 14:19 — REGNUM В октябре текущего года на вторичном рынке жилья в столице России управлением Росреестра по Москве было зарегистрировано свыше 18,4 тыс. сделок, что на 20% большем, чем в сентябре. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Управлением Росреестра по Москве в октябре 2020 года зарегистрировано 18 433 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — в 1,2 раза (+20%) больше, чем в предыдущем месяце (15 422)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в сравнении с октябрём 2019 года, когда было зарегистрировано 12 605 таких сделок, данный показатель возрос на 46%.

В то же время отмечается, что данные о продаже в октябре на вторичном рынке жилья стали рекордными в текущем году. При этом в Росреестре считают, что такой рост стал возможен из-за отложенного спроса и роста сделок по новостройкам.

«Кроме того, на рост числа покупок квартир могла повлиять и возможность приобретения так называемой «новой вторички», когда продавец, являясь юридическим лицом, после оформления прав продает объект недвижимости по договору уступки прав требования по ДДУ. На такие сделки распространяются условия льготной ипотеки — в отличие от случаев, когда договор заключается между физическими лицами», — также рассказал глава московского Управления Росреестра Игорь Майданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что около 98% квартир в новостройках Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы доступны для приобретения по программе льготной ипотеки со ставкой в 6,5%.