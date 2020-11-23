Москва, , 14:03 — REGNUM Азия — основной потребитель нефтепродуктов. В Китае и других частях Азии растет спрос на пластик и нефть. Там экономика быстро восстанавливается после пандемии, в отличие от Европы и США. Китай теснит США по всем фронтам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мировой спрос на топливо снизился, добычу и переработку нефти тоже пришлось уменьшить. Нефтепереработка сократилась на рекордные 1,7 млн баррелей, и больше половины пришлось на предприятия в США.

Саудовская Аравия и Россия решили побороться за то, чтобы стать ведущими поставщиками нефти в Китай в 2020 году. Саудовская Аравия, которая была основным поставщиком на рынок Китая в 2019 году, экспортировала от 1,6 до 1,7 млн баррелей в день нефти с января по ноябрь 2020 года. Россия поставила в КНР около 1,7 млн баррелей, а Ирак — 1,2 млн баррелей в сутки.

Китай является одной из немногих стран, которая увеличила закупки в этом году, поскольку спрос на топливо восстановился во втором квартале вместе с экономикой в целом.

Согласно расчетам Reuters, экспорт сырой нефти в Китай вырос почти на 190 тыс. баррелей в сутки за первые 11 месяцев 2020 года по сравнению с объемами за 2019 год. КНР начала скупать нефть и газ на фоне резкого обрушения цен на энергоносители», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первенство в переработке нефти, принадлежащее США, может перейти к Китаю уже в 2021 году, передавало агентство Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

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