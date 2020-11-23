Новосибирск, , 13:42 — REGNUM Новосибирские власти заявили о сокращении финансирование программы газификации региона в 2021 году — почти на 34% по сравнению с 2020 годом. Такие данные сегодня, 23 ноября, озвучил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин.

«В соответствии с проектом закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2021 году планируется направить 142,8 млн рублей. В 2020 году на газификацию предусмотрено средств из областного бюджета 213,4 млн рублей», — цитирует ТАСС Нормайкина.

По данным на ноябрь 2020 года уровень газификации жилищного фонда в регионе составляет 33,84%, газифицировано 132,7 тыс. домовладений.