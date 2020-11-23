Джакарта, , 13:37 — REGNUM Экспорт промышленного сектора индонезийской провинции Северная Суматра вырос на 2,88%, достигнув $5,3 млрд, сообщает Antara.

«До третьего квартала 2019 года экспорт промышленного сектора составлял $5,2 млрд, а за тот же период 2020 года вырос 2,88% до $5,393 млрд», — заявил глава Центрального статистического агентства Северной Суматры.

По данным источника, рост экспорта промышленного сектора вызван увеличением иностранной валюты.

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