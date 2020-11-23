Москва, , 13:36 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2021−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

«Он идет на завтра (23 ноября) на пленарное заседание», — сказал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»).

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Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей, в 2022 году — 20,6 трлн рублей, в 2023 году — 22,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23,67 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, в 2023 году — 1,41 трлн рублей.

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