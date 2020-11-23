Москва, , 13:36 — REGNUM В сентябре доля просроченной задолженности субъектов МСП возросла заметно, однако, уже через месяц снизилась, заявил ИА REGNUM руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. По его словам, говорить о каком-то серьезном снижении просроченной задолженности, как сказано в статистическом бюллетене Банка России «Кредитование субъектов МСП», неправильно — речь идёт только о снижении за последний месяц.

«Кроме того, данные говорят о структуре задолженности, но не самом её объёме. Эти данные могут носить некорректный характер: в малом бизнесе кредиты часто берут учредители субъектов МСП на своё имя как физические лица — часто банки легче дают кредиты именно «физикам», а не только что созданным юрлицам с нулевым оборотом. Поэтому какие-то серьёзные выводы по этим данным делать нельзя», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что кредиты в условиях политики «дешёвых денег» (низкой ставки ЦБ) стало брать легче — по ним ставка тоже невысокая, поэтому бизнес, особенно малый, этим охотно пользовался. «Однако, столкнувшись с пандемией, не все смогли эти кредиты погашать в срок. Повышение невозврата кредитов на несколько процентов — не такой огромный показатель, но он все равно влияет на уровень риска банковских активов. Это приведёт и уже приводит к повышению среднего процента по одобренным банками кредитов — им надо закладывать в процент риск невозврата», — пояснил Ковригин.

«Наиболее закредитованными оказались отрасли с небольшим сроком оборота капитала ‑ и это тоже в условиях пандемического кризиса неудивительно. Предприниматели рассчитывали, что эти отрасли с наименьшим сроком окупаемости дадут возможность им быстро возвратить кредиты. Но расчёт не оправдался — фактически уже начавшаяся вторая волна коронавируса наиболее сильно ударила как раз по этим отраслям с наименьшим сроком оборота капитала», — добавил эксперт.