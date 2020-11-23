Москва, , 13:46 — REGNUM За январь — октябрь 2020 года подержанные авто в России в среднем выросли в цене на 16%, до 576,7 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Авто.ру».

Такое увеличение цен сопоставимо с темпами роста стоимости новых машин, которые подорожали в среднем за последние десять месяцев на 15%.

Наиболее покупаемыми моделями на вторичном авторынке РФ стали: Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Самое большое подорожание произошло у подержанных моделей Mercedes-Benz E-Class — на 23%, до 1,2 млн рублей. Далее по убывающей идут: Toyota Camry (+12%), Kia Rio (+11%), Skoda Octavia (+11%), Ford Focus (+5%) и Opel Astra (+4%).

Вместе с тем эксперты отмечают, что ситуация с возникшим ранее дефицитом машин на рынке с пробегом постепенно приходит в норму.

Так, по словам директора «Авилон.Автомобили с пробегом» Николая Баскакова, на склады дилеров стали поступать новые автомобили, которые были заказаны еще летом, и покупатели охотно сдают свои машины в трейд-ин. Это позволяет пополнять рынок подержанных машин в России.

Напомним, с января по сентябрь текущего года автолюбители России приобрели 3,8 млн автомобилей с пробегом на общую сумму в 2 трлн рублей.

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