Москва, , 13:32 — REGNUM Обычно любому кризису в стране сопутствует укрупнение игроков в банковском секторе за счет ухода с рынка мелких банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Но не стоит делать таких уверенных прогнозов по количеству банков, которые закроются в 2021 году. Во-первых, пока не вполне просматривается сценарий развития общеэкономической ситуации в мире и конкретно в России.

Во-вторых, в свете трудной ситуации в экономике регулятор может несколько смягчить требования к банкам, чтобы не усиливать панические настроения.

Какие-то банки могут быть поглощены конкурентами или санированы. Так что прогнозное число 35 может отличаться от реальности кратно в ту или иную сторону», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, до 35 банков в России могут лишиться лицензий в течение 2021 года, следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».

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