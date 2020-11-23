Москва, , 13:33 — REGNUM Нефтяная компания «Лукойл» снова хочет найти покупателя для своих электроэнергетических активов, которые были ею приобретены при реформе РАО «ЕЭС России». Об этом 23 ноября сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации последних, в настоящее время переговоры по такой сделке с потенциальными покупателями пока не велись, и компания просто изучает предложения.

Также указывается, что, по информации источника, независимо от того, будут ли проданы данные активы, «Лукойлом» рассматривается возможность вывести всю коммерческую электрической генерации из своего периметра для того, чтобы уменьшить общий уровень выбросов группы.

При этом обсуждение возможности продажи электроэнергетических активов компания ведет на рынке в России не первый год и ещё в 2017 году «Газпром энергохолдинг» сделал заказ индикативной оценки активов «Лукойла», однако на тот момент в компании заявили, что не ведут такого рода переговоров.

Отметим, основой энергетического подразделения Лукойла» является бывшая ТГК-8 с несколькими небольшими станциями в южной части России, совокупная мощность данной генерации составляет 5,7 ГВт.