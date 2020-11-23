Воронеж, , 13:27 — REGNUM Алексей Камышев согласован на должность нового руководителя управляющей компании индустриального парка «Масловский» — «ВинКо». Об этом сообщается 23 ноября в телеграм-канале правительства Воронежской области.

«Губернатор Александр Гусев согласовал кандидатуру Алексея Камышева на должность нового руководителя управляющей компании индустриального парка «Масловский» — «ВинКо». Сейчас готовятся документы для оформления экс-главы Конструкторского бюро химавтоматики», — говорится в сообщении.

В конце октября 2020 года стало известно о том, что пост гендиректора АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИнКо) покинул Сергей Куприн, проработавший в должности с апреля 2019 года.

Алексей Камышев родился в 1972 году в Борисоглебском районе Воронежской области, в 1995 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника», в 1998 году — по специальности «Финансы и кредит». Занимал руководящие позиции в региональном филиале ОАО «ЦентрТелеком», в том числе — был руководителем филиала. В 2015—2017 годах занимал пост гендиректора КБ «Химавтоматики».