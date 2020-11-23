Туркестан, Казахстан, , 13:20 — REGNUM Власти Казахстана и Узбекистана планируют удвоить взаимный товарооборот и довести его до $10 млрд в год. Об этом сообщили в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

21 ноября в Туркестане прошла встреча премьер-министров Казахстана и Узбекистана Аскара Мамина и Абдуллы Арипова. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено созданию международного центра торгово-экономического сотрудничества на границе.

Кроме того, главы правительств приняли участие в церемонии открытия совместного текстильного производства Turkistan Textile. Арипов также ознакомился с новыми объектами социальной, спортивной и транспортной инфраструктуры.

Напомним, по итогам 2019 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $4,5 млрд, что на 21,2% больше, чем в 2018 году.