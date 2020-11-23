Москва, , 13:05 — REGNUM Новая неделя 23 ноября началась на оптимистичной ноте для рынков рисковых активов. Это связано с продвижением нескольких эффективных вакцин от коронавируса, ожиданием пакета стимулирующих мер в США, а также ослабления «торговых войн» администрацией Джо Байдена, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Для нефтяных котировок важно и предположение, что в конце ноября страны ОПЕК+ перенесут ранее предполагавшееся увеличение добычи с января 2021 г. на три или шесть месяцев, как рекомендовал экспертный совет организации.

Свою роль играет и широкое ослабление доллара к корзине основных валют, что поддерживает выраженные в долларах цены нефти.

В результате 23 ноября фьючерсы Brent подорожали выше $46 за баррель впервые после лета 2020 года. В то же время у этого роста есть техническое ограничение на рубеже $46,50 — максимум 31 августа.

Сегодня в течение дня не запланированы важные события, способные дополнительно повлиять на рынок. Поэтому наиболее вероятный диапазон движения котировок на день — $45,70 — 46,50 за баррель», — считает эксперт.

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