Ташкент, , 13:05 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года внешний товарооборот Узбекистана составил $30,1 млрд, сообщили в государственном комитете по статистике.

За отчетный период объем экспорта составил $13,3 млрд, импорта — $16,7 млрд. На долю Китая приходится $17,1% от внешнего товарооборота, на долю России — 15,1%, Казахстана — 7,7%, Южной Кореи — 5,9%.

Напомним, по итогам 2019 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил $4,5 млрд, что на 21,2% больше, чем годом ранее. Стороны планируют увеличить этот показатель до $10 млрд.

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