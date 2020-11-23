Москва, , 13:00 — REGNUM На этой недели на курс рубля будут оказывать влияние два ключевых фактора. Во-первых, налоговый период. Во-вторых, продолжающееся обсуждение стимулирующих мер поддержки экономики в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В конгрессе США продолжается трехмесячное противостояние. Демократы готовы вливать средства в экономику без ограничений, а республиканцы придерживаются более консервативного подхода.

Однако какого бы исхода не было, он повлияет позитивно на российскую валюту и сырьевые товары, в частности на нефть. В случае реализации этого сценария, долгосрочный прогноз по рублю будет улучшен.

На данный момент валютная пара доллар/рубль торгуется вблизи уровня 75,50, поэтому уже сегодня котировки могут обновить локальный минимум на отметке — 75,52 и таким образом подтвердить нисходящий тренд.

К продолжению роста рубля сегодня, 23 ноября, также располагает нефть марки Brent, которая торгуется в районе $45 за баррель. Примечательно, что рост нефти наблюдается на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире.

Однако инвесторами, вероятно, движет тот факт, что ОПЕК+ может все-таки отреагировать на падение спроса новыми мерами поддержки», — считает эксперт.

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