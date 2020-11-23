Москва, , 12:37 — REGNUM Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили объёмы инвестиций. Об этом 23 ноября сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году объём инвестиций резидентов ОЭЗ вырос на 48%, превысив 7 млрд рублей.

«За первые три квартала 2020 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестировали в развитие столичной экономики 7,4 млрд рублей. Это на 48 процентов выше, чем за первые девять месяцев 2019 года, тогда объем инвестиций составил 5 млрд рублей», — сказал вице-мэр.

Общий объём вложений уже превысил 36 млрд рублей.