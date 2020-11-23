Москва, , 12:36 — REGNUM По итогам октября 2020 года российские автолюбители стали обладателями 154 тысяч новых легковых машин — на 5% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным журналистов, российский авторынок демонстрирует рост продаж второй месяц подряд. В октябре объём продаж на рынке страны превысил показатель сентября на 14% и составил 135 тыс. экземпляров.

В топ-5 самых покупаемых новых авто в прошлом месяце попали машины марок: Lada (35 тыс. ед.), KIA (20,7 тыс. ед.), Hyundai (17,1 тыс. ед.), Renault (15 тыс. ед.) и Volkswagen (10,4 тыс. ед.). При этом на их долю пришлось 64% всех купленных в стране автомобилей.

Всего же за десять месяцев 2020 года автолюбители РФ приобрели порядка 1,2 млн новых легковых машин (-8%).

Напомним, в октябре 2020 года автомобильный рынок России покинули 11 моделей авто.

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