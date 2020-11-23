Москва, , 12:27 — REGNUM В случае если президентом США станет демократ Джо Байден, возможно, это облегчит процесс реформирования Всемирной торговой организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил профессор департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.

«Придет администрация Байдена, и ожидаются некоторые изменения. То, что было при Трампе, было из ряда вон выходящим. Трамп отошел от торговой политики, которую проводили все американские администрации в течение последних 80 лет. И это было совершенно удивительно и потрясло весь мир. Не только Китай, но и ближайших партнеров Америки — Европейский союз, — сказал Портанский. — Поэтому есть надежда, что администрация Байдена в какой-то мере вернется к торговой политике, которая проводилась всеми администрациями до Трампа, и тогда может быть сближение позиций по вопросу реформирования ВТО между Вашингтоном и Пекином».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Портанский объяснил, что в настоящее время мешает эффективно реформировать ВТО.

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