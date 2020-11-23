Москва, , 12:27 — REGNUM Раздутый средствами массовой информации скандал с продажей золота не стоит выеденного яйца. Об этом заявила депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина, комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о «распродаже» российского золота на границу на фоне экономических сложностей в связи с эпидемией коронавируса.

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«Налицо манипуляция общественным сознанием и жонглирование фактами. Информацию о том, что в сентябре 2020 года Россия экспортировала 54,9 тонны чистого золота, авторы таких публикаций приправляют сравнениями с данными за август 2020 года и сентябрь прошлого года. Получается рост в три и пять раз соответственно.

Добавив при этом напоминание о падении мировых цен на энергоносители и расходах бюджета на противоэпидемиологические мероприятия, некоторые эксперты стараются сложить в сознании неподготовленной аудитории «нужное» впечатление, что дела в стране идут плохо, раз Россия взялась буквально разбрасываться золотом. По сути, цифры все правильные, а выводы людям дают ложные», — говорит политик.

Депутат добавила, что на самом деле картина с продажей золота за рубеж сильно отличается от представленной. В частности, она напомнила, что ежегодно в России добывается порядка 300 тонн золота. Однако 2019 год выдался рекордным: удалось добыть 360 тонн. Ожидается, что в 2020-м будет и того больше. Союз золотопромышленников прогнозирует рост в 12%.

Тем временем, как отметили аналитики Института РУССТРАТ, структура внутреннего потребления за последние десятилетия существенно не менялась: 150−200 тонн покупает государство, пополняя золотой запас, до 100 тонн идет в ювелирную отрасль, на медицину, электронную промышленность. Всё остальное идет на внешний рынок.

Панина добавила, что тезис о том, что Россия продает, тоже не совсем корректен:

«Продает не Россия, а конкретные золотодобывающие компании. Если говорить о золоте, принадлежащем государству, то ЦБ и Гохран золото и вовсе не продают, что легко заметить, взглянув на официальную статистику запасов золота, которые не уменьшаются, а, напротив, растут.

Поскольку добыча золота растет быстрее, чем внутренний на него спрос, то почему бы золотодобывающим компаниям не отправить излишки на экспорт? Особенно если учесть рост мировых цен на золото с 1500 долларов за тройскую унцию в январе до 2000 в августе», — говорит Елена Панина.