Москва, , 12:26 — REGNUM Пока между США и Китаем остаются серьезные противоречия, реформировать Всемирную торговую организацию невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил профессор департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.

«Что касается реформирования института ВТО, то эта задача достаточно сложная. Сейчас эта организация переживает внутренний кризис, связанный с двумя причинами. Одна — это блокирование Соединенными Штатами Америки назначения новых судей в апелляционную инстанцию органа по разрешению споров. Это было констатировано 9 декабря прошлого года на генсовете ВТО. В результате того, что в течение предшествующих двух лет США блокировали назначение новых судей, эта инстанция не может работать. Орган по разрешению споров практически заблокирован», — сказал Портанский.

И вторая причина, названная им, это противостояние США и Китая.

«Это две экономические сверхдержавы, на которые приходится большая часть торговли в мире. И конечно, пока между ними остаются серьезные противоречия, начать практическое реформирование будет невозможно. Сейчас идут дискуссии и дебаты о реформировании. Но начало будет возможно только тогда, когда сблизятся позиции Китая и США», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ призвал искать пути к реформированию ВТО.

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