Москва, , 12:24 — REGNUM В середине октября 2020 года значительная часть мер, направленных на ограничение международной торговли в связи с пандемией, была отменена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября рассказал профессор департамента Мировой экономики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. Так он прокомментировал призыв заместителя гендиректора ВТО Алана Вольфа снижать торговые барьеры в условиях пандемии.

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«Это логично, потому что в предыдущие десятилетия торговля способствовала экономическому подъему. Надо сказать, что в последнее время в этом смысле есть некоторый прогресс. Хотя первоначальная реакция государств весной 2020 года заключалась в стремлении увеличить торговые барьеры, поднять таможенные пошлины. Но в течение года, к счастью, ситуация изменилась к лучшему и согласно опубликованному докладу ВТО, на который Вольф опирался, охват торговли мерами по ограничению импорта, введенными в течение мая-октября 2020 года, снизился в десять раз по сравнению с предыдущим периодом», — сказал Портанский.

Как пояснил экономист, торговые обороты в период пандемии снижались, угасла активность двусторонних торговых соглашений.

«Меры, непосредственно связанные с пандемией, охватывали значительный объем торговли. И по данным В ТО, 63% мер носили облегчающий торговлю характер и 37% — ограничительный. Мы видим, что большая часть мер, связанных с пандемией, носили облегчающих характер, — подчеркнул Портанский. — И почти три из каждых десяти ограничительных мер, связанных с COVID-19, были отменены в середине октября. Большинство этих отмененных мер были связаны как раз с экспортными ограничениями, в частности на медицинское оборудование».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поиск подходов к реформе Всемирной торговой организации (ВТО) необходимо продолжить, так как альтернативы данной организации сегодня нет.

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