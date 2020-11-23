Москва, , 12:17 — REGNUM Великобритания импортировала несырьевой неэнергетической продукции московских предприятий на 9,57 млрд долларов за первые девять месяцев 2020 года. Об этом 23 ноября сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объём поставок в эту страну вырос на 331%.

Также среди основных покупателей московских товаров были Казахстан (1,88 млрд долларов), США (1,76 млрд долларов), Белоруссия (1,73 млрд долларов) и Китай (1,46 млрд долларов).

«На эти пять стран приходится 60% всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы», — сказал Ефимов.

Всего московские товары поставили в 176 стран на общую сумму более 27 млрд долларов США.