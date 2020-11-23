Москва, , 12:22 — REGNUM По итогам октября 2020 года Toyota Hilux заняла первое место на рынке пикапов в России. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за месяц модель Toyota Hilux купили 256 человек. При этом продажи этого авто по сравнению с прошлым годом «просели» на 13,5%.

На втором месте по популярности находится UAZ Pickup — 240 проданных автомобилей. Здесь произошло падение продаж на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тройку лидеров замыкает ещё одно авто Ульяновского автозавода — UAZ Profi (215 ед.).

Четвёртое и пятое места заняли пикапы «ВИС-2349» (161 ед.; +12,6%) и Volkswagen Amarok (134 ед.; +109%).

По данным журналистов, продажи пикапов-иномарок в прошлом месяце снизились на 1,2% с 654 до 646 единиц. А вот продажи российских пикапов выросли на 1,3% с 610 до 618 экземпляров.

Напомним, с января по сентябрь 2020 года на российском авторынке было реализовано 9548 новых пикапов, что соответствует числу проданных пикапов за аналогичный период прошлого года. За указанный период чаще всего приобретались пикапы компании УАЗ (2058 ед.).

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