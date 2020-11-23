Москва, , 12:10 — REGNUM Российское правительство проведёт оптимизацию институтов развития для более эффективной работы, направленной на достижение национальных целей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 23 ноября на совещании с вице-премьерами.

Оптимизация проводится по поручению президента Владимира Путина, пояснил он. На сегодняшний день в России — 40 основных действующих институтов развития. В связи с новыми вызовами их работа требует корректировки. В том числе — из-за отсутствия единых механизмов управления и пересечения функций.

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Политолог Марат Баширов считает решение об оптимизации институтов развития «назревшим».

"Институты развития вряд ли остановят свою деятельность в процессе оптимизации. Сейчас речь идет о трех управляющих сигналах. Первое — некоторые переходят под управление ВЭБ. РФ, всего таких институтов развития восемь: Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Роснано, «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Второе — некоторые институты развития ликвидируются, а их функции перераспределены между ВЭБ. РФ и соответствующими ФОИВами: Особые экономические зоны, Фонд развития моногородов, Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», — продолжил он.

«Третье: несколько институтов развития укрупняются путем поглощения. ГТЛК и ВЭБ-лизинг будут преобразованы в Единую лизинговую компанию; МСП Банк и Банк ДОМ. РФ — в Универсальный банк; Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства — в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ; к Российскому научному Фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований; Российская венчурная компания переходит в управление Российского фонда прямых инвестиций», — отметил также политолог.

«Все это направлено на оптимизацию деятельности и оптимизацию расходования средств. При этом упрощается система управления, и все это делается в рамках тех политических проектов, которые президент оформил в виде национальных задач. Это решение абсолютно назревшее, и, думаю, это будет меняться в течение полугода, потому что некоторые решения потребуют некоторых юридических процедур. Например, Сколково существует не просто как юридическая единица, там существуют партнеры, которые вкладывались в определенные проекты, поэтому вначале будет аудит, потом соответствующие решения», — завершил свой комментарий Марат Баширов.