Пермь, , 12:07 — REGNUM В Пермском крае за два месяца безработица сократилась на 36%: в середине сентября на учете Центра занятости числилось 67 тыс. граждан, на сегодняшний день — около 43 тыс. человек, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным минсоцразвития Прикамья, на середину ноября уровень регистрируемой безработицы снизился и составил 3,48% (в августе — 5,55%). Дополнительно почти 9 тыс. человек прошли обучение и переподготовку. Краевой поддержкой (субсидией на возмещение части затрат на выплату заработной платы на дополнительные рабочие места для безработных граждан) воспользовались 256 работодателей. Они создали рабочие места для 765 безработных. На временные, общественные работы, за счет федеральной субсидии, направлено еще 1 318 человек.

На выравнивание ситуации на рынке труда в Пермском крае направили из федерального и регионального бюджетов более 1 млрд рублей. Напомним, ранее губернатор призвал глав муниципальных образований усилить работу по организации занятости на вверенных им территориях и раскритиковал работу в этом направлении глав Большесосновского района, Кизеловского и Гремячинского округов.

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