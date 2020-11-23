Ташкент, , 11:58 — REGNUM Объем вторичного рынка автомобилей в Узбекистане оценивается в $2 млрд. Об этом говорится в исследовании Центра экономических исследований и реформ, 23 ноября сообщает издание Review.uz.

Вторичный рынок автомобилей оценивается в 3 млн транспортных средств. Ежегодно осуществляется 400−500 тыс. сделок купли-продажи. В исследовании отмечается, что долгое время стоимость автомобиля в Узбекистане не зависела от года выпуска, но ситуация стала меняться.

Центр экономических исследований оценил среднюю стоимость автомобилей методом веб-скрейпинга. Стоимость Chevrolet Captiva 2020 года составляет 36,5 млн сумов ($3513), Chevrolet Cobalt — 10 млн сумов ($1007).

Подобный анализ выполнен для всех популярных в Узбекистане моделей. Проанализирована также зависимость года выпуска автомобиля от пробега.

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