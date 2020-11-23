Москва, , 11:56 — REGNUM В октябре 2020 российские автолюбители купили на вторичном рынке 137 748 экземпляров машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) — на 21% больше, чем было перепродано год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Первое место в сегменте SUV занимает Lada 2121. За прошлый месяц автолюбители приобрели 9594 таких подержанных авто, что на 1% больше, чем годом ранее, когда было перепродано 9499 единиц Lada 2121.

На втором месте разместилась Chevrolet Niva. Этот автомобиль на вторичном рынке в октябре купили 8427 человек. Здесь перепродажи выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает кроссовер Toyota RAV4, который показал прирост на 27%, до 4939 экземпляров.

На четвёртом и пятом местах соответственно расположились Nissan Qashqai (4398; +25%) и KIA Sportage (4397 ед.; +26%).

Напомним, по итогам января — сентября текущего года в России было куплено почти 500 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что составило 48% от всех продаж легковых машин в стране.

Читайте также: Названо самое доходное авто сегмента SUV в Москве