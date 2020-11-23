Уфа, , 11:40 — REGNUM Сельскохозяйственную технику и оборудование на общую сумму 8,2 млрд рублей приобрели аграрии Башкирии за десять месяцев 2020 года. Об этом 23 ноября сообщил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, аграрии региона закупили свыше 2800 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 8,2 млрд рублей, что на 2,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фазрахманов отметил, что закупку новой техники удалось увеличить втрое благодаря программам субсидирования от «Росагролизинга». При этом в Белорецком, Калтасинском, Балтачевском, Архангельском, Бурзянском и Зилаирском районах нет ни одного договора по закупке сельскохозяйственной техники, хотя программа агролизинга предусматривает различные льготы и скидки.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в связи с этим у него возникает много вопросов к главам этих сельских районов и поручил в начале декабря организовать совещание в Уфе, на котором планируется обсудить ход подготовки к посевной кампании следующего года.

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