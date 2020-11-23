Москва, , 11:33 — REGNUM Правительство России отменит процедуру выдачи разрешений при размещении инженерных сете и для строительства небольших дорог. Об этом 23 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство продолжает устранять избыточное административные препятствия при реализации инфраструктурных проектов. Это одна из важных задач, поставленных перед нами президентом», — сказал он.

По словам главы правительства, больше не потребуется получение разрешения для строительства сельских и подъездных дорог, поселковых улиц, а также размещения инженерных сетей. По его оценке, сроки проведения работ сократятся от полугода до года.

Мишустин подчеркнул, что государство продолжит контролировать использование земельных участков и будет следить за безопасностью работ.