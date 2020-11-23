Москва, , 11:32 — REGNUM Компания Skoda в октябре 2020 года реализовала в России 10 101 автомобиль, что на 13% больше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, всего с января по октябрь нынешнего года продажи чешского автопроизводителя в РФ составили 75 264 машины — на 7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Skoda заняла шестое место по реализации среди всех автопроизводителей в России.

Первое место среди моделей Skoda на российском авторынке в октябре занял компактный лифтбэк Rapid второго поколения. Его предпочли приобрести 3320 человек.

На втором и третьем местах расположились соответственно кроссоверы Kodiaq (2378 ед.) и Karoq (2264 ед.).

Напомним, в конце октября 2020 года предприятие «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде выпустило первые экземпляры новой Skoda Octavia четвертого поколения. Сборка новинки налажена по методу полного цикла (CKD) в соответствии с мировыми стандартами марки.

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