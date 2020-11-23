Октябрьский район, 23 ноября 2020, 11:24 — REGNUM В рамках восстановления производства мяса индейки в Ростовской области возобновлена деятельность завода по убою и переработке птицы. Предприятие в Октябрьском районе приняло первую партию в количестве 4,5 тыс. голов индейки или 52 тонны в убойном весе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 ноября.

Индейка
Индейка
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Возобновление работы завода по убою и переработке индейки — это ещё один шаг в процессе восстановления позиций донского региона по производству мяса птицы. В 2021—2022 годах донские предприятия ГК «Дамате» по производству мяса индейки и утки должны выйти на полную мощность. Региональный бюджет, со своей стороны, оказывает поддержку, субсидируя предприятиям приобретение инкубационного яйца. И, конечно же, для нас немаловажно обеспечение рабочими местами жителей сельских районов»,отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Завод по убою птицы в Октябрьском районе будет работать шесть дней в неделю с выходным днём для проведения мойки и дезинфекции. До конца года группа компаний «Дамате» планируется произвести около 3 тыс. тонн индейки в убойном весе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что производство индейки в Ростовской области возобновляется на площадках обанкротившегося агрохолдинга «Евродон». Инвестор завёз несколько партий индюшат и инкубационного яйца из Германии, США и Великобритании.

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