Октябрьский район, , 11:24 — REGNUM В рамках восстановления производства мяса индейки в Ростовской области возобновлена деятельность завода по убою и переработке птицы. Предприятие в Октябрьском районе приняло первую партию в количестве 4,5 тыс. голов индейки или 52 тонны в убойном весе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 ноября.

Индейка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Возобновление работы завода по убою и переработке индейки — это ещё один шаг в процессе восстановления позиций донского региона по производству мяса птицы. В 2021—2022 годах донские предприятия ГК «Дамате» по производству мяса индейки и утки должны выйти на полную мощность. Региональный бюджет, со своей стороны, оказывает поддержку, субсидируя предприятиям приобретение инкубационного яйца. И, конечно же, для нас немаловажно обеспечение рабочими местами жителей сельских районов», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Завод по убою птицы в Октябрьском районе будет работать шесть дней в неделю с выходным днём для проведения мойки и дезинфекции. До конца года группа компаний «Дамате» планируется произвести около 3 тыс. тонн индейки в убойном весе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что производство индейки в Ростовской области возобновляется на площадках обанкротившегося агрохолдинга «Евродон». Инвестор завёз несколько партий индюшат и инкубационного яйца из Германии, США и Великобритании.

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