Душанбе, , 11:23 — REGNUM Министерство финансов Таджикистана прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году на уровне 7,6%, сообщили в пресс-службе ведомства.

В государственном бюджете Таджикистана на 2021 год предусмотрен ВВП в объеме 92,6 млрд сомони ($8,1 млрд). Объем финансирования реального сектора экономики составит 8,3 млрд сомони ($741,7 млн), или 9% ВВП.

На развитие энергетического сектора планируется направить 3,8 млрд сомони ($336 млн). Большая часть этих средств будет направлена на строительство Рогунской ГЭС. На развитие транспорта и связи выделят 2,2 млрд сомони ($194 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2020 года внешний товарооборот Таджикистана увеличился на 8,3%, до $3,42 млрд.

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