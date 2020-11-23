Москва, , 11:10 — REGNUM Крупнейшие российские ассоциации производителей продуктов питания обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть введение пошлины на экспорт зерновых. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующую копию документа.

Обращение подписали: Национальная мясная ассоциация («Мираторг», «Черкизово»), «Асконд» («Объединенные кондитеры», Mondelez), ассоциация «Русская мука» (ЛКХП им. Кирова, «Стойленская нива», ГК «Грейн холдинг»), Национальный союз свиноводов («Черкизово», «Русагро») и другие.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ предложило установить квоту на экспорт зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2021 года в размере не более 15 млн тонн.

Производители назвали данную меру недостаточно эффективным механизмом, который в лучшем случае стабилизирует цены на исторических максимумах. В худшем случае это приведет к тому, что зерно снова подорожает из-за активизации экспортеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России приняли решение приостановить экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

Это было связано с тем, что нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере семи миллионов тонн, которая была установлена с 1 апреля, выбрана в полном объёме. В Минсельхозе заявили, эти ограничения позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

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