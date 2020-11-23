Москва, , 11:10 — REGNUM По мере того как в РФ будут усиливаться кризисные явления, всё больше людей будут делать домашние заготовки на зиму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал итоги исследования, проведенного холдингом «Ромир», которое показало, что в РФ жители стали реже делать домашние заготовки на зиму.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

«Я думаю, что по мере развития кризисных явлений в российской экономике, цифры могут пойти и в обратную сторону, снова начнет расти количество тех, кто делает запасы на зиму. Но это будет не быстрый процесс. Потому что это вопрос образа жизни. Если вы не варили варенье пять лет, то вам крайне сложно начать варить его заново, — сказал Делягин. — Но экономические предпосылки к тому, чтобы снова начинать делать запасы, будут иметь место. Пока же общество не верит в то, что впереди катастрофа. Общество считает, что мы как-нибудь выкрутимся. И интересы удобства доминируют над интересами выживания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему в РФ всё меньше людей делают домашние заготовки.

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