Москва, , 11:03 — REGNUM В России вымирают те люди, которые привыкли делать заготовки на зиму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал итоги исследования холдинга «Ромир», которое показало, что в РФ все меньше жителей делают домашние заготовки на зиму.

«У этого явления, безусловно, есть свои экономические предпосылки. Потому что у нас очень сильно развился малый бизнес именно в части домашних варений и солений. И всего остального. С другой стороны, вымирают люди, которые привыкли все это делать, — сказал Делягин. — И сейчас, заходя в супермаркет, я могу купить самые разнообразные соления и варения, которых раньше не было. И видно, что часть из них произведена полукустарным способом. Люди все меньше работают на земле, потому что зарабатывают деньги. И за эти деньги можно купить то, что раньше они делали сами. И проще не делать это самому, а немного поработать и купить. При этом люди, которые превратили это в свою специализацию, создали серьезные бизнесы и работают очень эффективно».

По мнению Делягин, данная тенденция, в частности, свидетельствует о снижении устойчивости и жизнеспособности общества.

«Потому что просто не у всех есть запасы и не все понимают, зачем они нужны. Но с точки зрения сугубо рыночной и сугубо бухгалтерской люди выбирают более рациональное поведение», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным «Ромира», в 2015 году домашние консервы из собственного урожая делали 47% жителей РФ, а в 2011 году — 50%.

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