Москва, , 11:08 — REGNUM Российское правительство продолжает устранять избыточные административные препятствия при воплощении в жизнь инфраструктурных проектов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 23 ноября на совещании с вице-премьерами.

«Мы упрощаем порядок размещения инженерных сетей, подъездных и сельских дорог, поселковых улиц. Для них больше не потребуется получать разрешение на строительство», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Большого объёма документов теперь не потребуется, работы можно будет выполнить быстрее на полгода или год. Строить будет дешевле и проще, добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что правительство проведёт оптимизацию институтов развития по поручению главы государства.

Читайте также: Мишустин заявил об оптимизации институтов развития России