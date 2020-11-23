Москва, , 10:52 — REGNUM По итогам первых трёх кварталов 2020 года больше всего новых машин Lamborghini было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период московские автолюбители приобрели 75 экземпляров Lamborghini. Таким образом, в российской столице получили «прописку» около 60% новых автомобилей итальянской марки.

На втором месте в региональном рейтинге оказался Санкт-Петербург. Местные дилеры по итогам января — сентября 2020 года продали 12 единиц Lamborghini. Тройку лидеров списка замыкает Краснодарский край, где было куплено четыре таких авто.

В Саратове владельцами Lamborghini за первые девять месяцев нынешнего года стали только два жителя. По одному автомобилю этого люксового бренда было приобретено в Ижевске, Нижневартовске, Благовещенске, Кемерово и Южно-Сахалинске.

Напомним, по итогам первых трёх кварталов 2020 года российские дилеры компании Lamborghini реализовали 126 новых автомобилей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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