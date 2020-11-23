Сеул, , 10:50 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении четырнадцати недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране упала на 0,9 вон (~$0,00081), до 1317,4 вон (~$1,18).

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1283,8 вон (~$1,15), а самые высокие — в Сеуле (1406,8 вон, ~$1,26).

Стоимость дизельного топлива также сократилась на 1 вону (~$0,0009), до 1117,3 вон (~$1).

Эксперты предполагают, что со следующей недели цены на бензин на внутреннем рынке возрастут благодаря росту цен на нефть.