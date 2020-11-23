Казань, , 10:47 — REGNUM В Татарии с начала 2020 года введено в эксплуатацию 2 млн 367 тыс. кв. метров жилья, в том числе 117 тыс. кв. метров — за последние полмесяца. Выполнение годового плана составляет почти 80%. Пять муниципальных районов — Высокогорский, Тукаевский, Пестречинский, Апастовский и Лаишевский — выполнили годовой план полностью, сообщил глава минстроя республики РТ Марат Айзатуллин на совещании 21 ноября.

В рамках программы социальной ипотеки введено в эксплуатацию 90 домов на 2 тыс. 631квартиру. Продолжается строительство 40 домов. Из них 35 объектов находятся в высокой степени готовности, пять — в средней степени готовности.

По программе строительства инвестиционного жилья в 2020 году необходимо сдать в эксплуатацию 177 многоквартирных домов. На сегодня сдано 133, что составляет 70% от годового плана. Остальные 44 дома находятся в высокой степени готовности.

В части индивидуального жилищного строительства введено 93% от годового плана или 9,9 тыс. домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за десять месяцев 2020 года в России ввели в строй 52 млн квадратных метров жилья, что на 5,6% меньше прошлогоднего показателя за этот же период,

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