Ставрополь, , 10:45 — REGNUM Большинство республик Северного Кавказа вошли в число субъектов России с наибольшей долей низкооплачиваемых работников. «Антилидером» в этом списке оказался Дагестан, где этот показатель составляет 29,1%. Такие данные приводятся 23 ноября в аналитическом исследовании РИА Новости.

При этом низкооплачиваемыми считаются работники, заработная плата которых не превышает 15 тыс. рублей в месяц. Таковым в России является каждый 11-й работник. Большая их часть проживает на Северном Кавказе. В Карачаево-Черкесии меньше 15 тыс. рублей получает 27,4% работающих граждан, в Чечне — 26,6%, в Кабардино-Балкарии — 26,2%, Северной Осетии — 26%, Ингушетии — 24,8%.

Наиболее благополучная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе, согласно исследованию — в Ставропольском крае, где невысокие заработные платы (менее 15 тыс. рублей) получают 18,6% работников.

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