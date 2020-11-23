Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Первенство в переработке нефти, принадлежащее США, может перейти к Китаю уже в 2021 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Америка была лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине XIX века, но <…> Китай свергнет США уже в следующем году», — говорится в публикации.

Китай, пояснили аналитики, строит по меньшей мере четыре новых нефтеперерабатывающих завода, а в США такие заводы закрываются. В 1967 году, напомнили они, американские перерабатывающие мощности превышали китайские в 35 раз.

В сумме новые китайские заводы смогут перерабатывать 1,2 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с нефтепереработкой в Великобритании. При этом на США пришлось более половины мирового сокращения добычи и переработки нефти, вызванного пандемией коронавируса. Оно составило 1,7 млн баррелей в сутки. Экономика Китая, отмечает агентство, быстрее восстанавливается после кризиса, чем страны Европы и США.

Научно-исследовательский институт экономики и технологий Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) прогнозирует увеличение переработки нефти на 1 млрд т в год, или 20 млн баррелей в сутки, к 2025 году. В конце этого года будет переработано 17,5 млн баррелей в сутки.

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