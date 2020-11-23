Москва, , 10:40 — REGNUM Нефть марки Brent 20 ноября продолжила подъем, отметив ростом третью неделю кряду. В начале новой торговой недели на рынке наблюдается развитие восходящего импульса, которое уже привело котировки к свежим максимумам начала сентября в области $45,65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Два главных драйвера роста цен на черное золото — надежды на вакцину и действия ОПЕК+. В минувшие выходные появились спекуляции на тему того, что Pfizer может получить разрешение на применение своей вакцины уже в середине декабря, что вселило всеобщий оптимизм в инвесторов и продолжает толкать Brent в северном направлении.

Также трейдеры продолжают ставить на то, что в ходе предстоящего заседания в конце ноября — начале декабря страны ОПЕК+ примут решение отсрочить наращивание добычи с января 2021 года на несколько месяцев.

Локальным фактором, поддержавшим рынок нефти, стал пятничный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, отразивший снижение числа активных буровых в США впервые после девяти недель роста.

Количество установок на прошлой неделе сократилось на пять единиц, до 231 шт., несколько ослабив беспокойство по поводу роста добычи на сланцевых месторождениях страны.

Учитывая повсеместный оптимизм в сегменте рисковых активов, обусловленный преимущественно ожиданиями скорого появления вакцины, в краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит занимать высокие позиции и может продолжить рост с ближайшей целью на $46 за баррель», — считает эксперт.

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