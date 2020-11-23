Москва, , 10:42 — REGNUM Реализация автомобилей в России по итогам 2020 года сократится на 15%. Об этом 23 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Открытие Research» (аналитическое управление банка «Открытие»).

Отмечается, что в 2020 году всего будет реализовано в России 1,5 млн автомобилей, продажи машин в следующие два года будут составлять 1,6 млн.

В сообщении говорится, что наиболее пострадавшей отраслью экономики в 2020 году в России стала автомобильная, что связано с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса. В обзоре банка «Открытие» отмечается также, что падение продаж на российском авторынке началось ещё до пандемии.

«Ежегодное снижение продаж с 2013 по 2016 годы происходило в связи с перегревом рынка в предыдущие годы (с пиком продаж в 2012 на фоне роста доходов населения и развития автокредитования), а также вследствие экономического спада 2015−2016 годов, вызванного рядом негативных факторов: снижение ВВП и нефтяных цен, девальвация рубля, рост инфляции, затяжное падение реальных доходов населения и, как следствие, уменьшение спроса», — говорится в обзоре.

Напомним, продажи автомобилей в России в октябре 2020 года выросли на 7%, до 154 164 экземпляров.

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