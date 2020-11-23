Лондон, , 10:25 — REGNUM Ожидается, что в 2021 году темпы роста реальной заработной платы в Южной Корее увеличится на 2,6%, что является шестым показателем в мире. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международного консалтингового агентства ECA International.

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Согласно результатам исследования, проведенного с августа по сентябрь по средством анализа 370 компаний в 68 странах, в следующем году заработная плата в странах Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет на 4,3%, что на 1,1% больше, чем в текущем году.

Эксперты объясняют, что такого показателя удастся достичь благодаря относительно быстрому восстановлению экономик, поскольку пандемия коронавируса оказала на данные страны меньшее влияние, чем на США и страны Европы.

Предполагается, что самые высокие темпы роста заработной платы будут зафиксированы в Индонезии (3,8%), Израиле (2,8%), а также в Таиланде, Сингапуре и Колумбии (2,7%).

Южная Корея расположится на шестом месте с показателем 2,6%. За ней будут следовать Китай и Индия (2,3%), Камбоджа и Бангладеш (2,1%).