Благовещенск, , 10:22 — REGNUM За пять лет аграрии Амурской области намерены увеличить производство сои до 2 млн тонн. В этом году уборочная кампания выполнена уже на 95%. Прогнозируется, что общий намолот сои составит 1 050 тыс. тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Уборочная кампания вышла на финишную прямую. Сельхозпроизводители убрали сою с 729 тыс. га. Намолочено уже 969 тыс. тонн.

Аграрии области собрали в целом зерновые культуры с площади 193 тыс. га (96%). Намолочено 428 тыс. тонн зерновых. Кукурузу собрали с 4,8 тыс. га (44%), намолочено 29 тыс. тонн.

«Из-за перестоя и осыпания культур, в результате переувлажнения почвы, останутся неубранными около 20 тыс. га зерновых культур», — уточнили в правительстве Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Дагестана в 2020 году собрали рекордные для региона205 тыс. тонн винограда. По этому показателю республика впервые вышла в лидеры России, потеснив с первого места Краснодарский край.