Москва, , 10:20 — REGNUM По итогам октября 2020 года российские автолюбители приобрели 14 356 автомобилей компании Renault — на 5% больше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего же по итогам десяти месяцев текущего года дилеры Renault на российском рынке реализовали 102 410 автомобилей, что на 12% меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Таким образом, Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ. При этом доля компании в общем объёме проданных в России авто составила 8,6%.

Первое место среди машин Renault на российском авторынке в прошлом месяце занял седан Logan. Его приобрели 3926 автолюбителей. Это на 19% больше, чем годом ранее.

На втором месте в модельном ряду французского автопроизводителя расположился кроссовер Duster. За месяц его приобрели 3264 человека. Здесь наблюдается снижение продаж на 5%. Тройку лидеров замыкает хэтчбек Sandero — 2969 реализованных машин (+3%).

Кроссовер Kaptur оказался на четвёртом месте с результатом 2352 проданные машины (+27).

Напомним, в сентябре нынешнего года первое место по продажам среди новых автомобилей марки Renault в РФ заняла модель Logan.

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