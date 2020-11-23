Челябинск, , 10:12 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области директор одной из фирм предстанет перед судом. Ему вменяют невыплату зарплаты и сокрытие денежных средств, сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, в сентябре 2019-го — феврале 2020 года гражданин задолжал 24 сотрудникам зарплату на общую сумму больше 3,3 млн рублей. При этом он имел возможность отдать народу деньги. Кроме того, ему вменяют сокрытие денег в размере 60 млн рублей от налогообложения.

В ходе расследования уголовного дела долги по зарплате были выплачены. А для расчётов по налогам имущество предприятия арестовано.