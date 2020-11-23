Москва, , 10:09 — REGNUM Странам, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса в 2020 году, потребуется как минимум два года для того, чтобы отыграть свое падение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила профессор, директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Наталья Волчкова.

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«Падение мировой экономики на 4−4,5% прогнозируют большинство международных организаций. Нужно отметить, что весной падение ожидалось даже больше. Но в осенний период большинство стран не стало объявлять масштабных локдаунов, ограничиваясь точечными мерами, — пояснила она. — Основные прогнозы сходятся в том, что спад 2020 года будет полностью отыгран уже в 2021 году. Но это для мира в целом. На уровне индивидуальных стран не все так гладко. Единственная страна мира, для которой и в 2020 году ожидается рост экономики, — это Китай. Да, рост ожидается небольшой, около 2%, но все же это не падение».

А вот для стран, пострадавших сильно, в том числе европейских, экономический спад, вызванный пандемией, не закончится так быстро.

«Им потребуется два года минимум, чтобы отыграть падение. Ожидается, что в группу таких стран попадут Бразилия, Аргентина, ЕС и другие. Для России прогнозы также указывают на двухлетний период восстановления, — добавила Волчкова. — Если говорить о спаде, то он полностью объясняется пандемией. Действительно, рост мировой экономики в последние годы был не впечатляющий. Но все же это был рост. Падения мировой экономики до начала этого года никто не прогнозировал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что пандемия коронавируса, безусловно, сыграла определяющую роль в спаде мировой экономики, но дополнительный удар ей нанесли непредсказуемость внешнеполитического курса развитых стран, прежде всего США, торговые войны, санкционная политика.

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