Москва, , 09:59 — REGNUM По итогам октября 2020 года российские дилеры реализовали 7,4 тыс. новых грузовиков — на 9% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что более 35% от общего количества проданных грузовых машин пришлось на продукцию российского бренда КАМАЗ. Их в октябре приобрели 2,7 тыс. покупателей.

На втором месте по числу продаж в прошлом месяце находились грузовики шведской компании Scania — 656 штук. Третье место в этом марочном рейтинге у российского бренда ГАЗ. Грузовые автомобили данного автопроизводителя в октябре купили 534 человека.

На четвёртом месте шведская компания Volvo (408 ед.), а на пятом — белорусский МАЗ (394 ед.).

В общей сложности за десять месяцев нынешнего года в РФ было приобретено 58,5 тыс. новых грузовиков (-7%).

Напомним, с января по сентябрь 2020 года продажи новых грузовых машин в России составили 49 652 экземпляра, что на 7,6% меньше, чем год назад.

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