Москва, , 10:02 — REGNUM Высокооплачивыемых работников в России больше всего в Москве, на Чукотке, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, а также в Магаданской и Сахалинской областях. По стране работники получают в среднем от 23 до 56 тыс. рублей в месяц, сообщает 23 ноября РИА Новости.

В исследовании говорится, что на Чукотке более 40% работников получают не менее 100 тыс. рублей, при этом только 0,7% работников имеют низкую зарплату — менее 15 тыс. рублей. В Ямало-Hенецком автономном округе доля работников с высокими зарплатами составляет 35%, в Москве — 31,6%, в Магаданской области — 27,3%, в Ненецком автономном округе — 25,8%, в Сахалинской области — 21,9%.

Вторую пятёрку составляют Сахалинская область — 21,9%, Якутия — 18,9%, Ханты-Мансийский автономный округ и Камчатка — 18,4%, Санкт-Петербург — 13,5%.

В целом по России доля выскооплачиваемых работников составляет 7,9%, за год показатель вырос на 0,9%. В половине регионов это показатель составляет менее 2,6%. Меньше всего — 1% — высокооплачиваемых работников в Мордовии, Кабардино-Балкарии и Ивановской области.