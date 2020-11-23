Рыбинск, Ярославская область, , 09:46 — REGNUM 21 ноября в Рыбинском районе Ярославской области волк укусил женщину, которая пыталась его погладить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.

Волк Pixabay.com

Нападения произошло рядом с рестораном, расположенным в спортивном центре «Дёмино». В социальных сетях жители области пишут, что волк не раз появлялся здесь, его подкармливали посетители ресторана. Людей он почти не боялся.

Женщина и волк Департамент охраны окружающей среды ЯО

«В районе десяти часов вечера на телефон государственного охотничьего инспектора поступило сообщение о появлении дикого волка на территории ресторанного комплекса в районе деревни Демино. По поручению инспектора на место незамедлительно выехал егерь ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды». По словам очевидцев животное вело себя неадекватно. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей волка пришлось ликвидировать», — говорит заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

По неофициальным данным, укушенная волком женщина беременна. У животного взят анализ на бешенство.

В последнее время в Ярославской области участились случаи нападения животных на людей. В мае 2020 года в Ярославле на прохожего напал медведь.

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