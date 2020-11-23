Рыбинск, Ярославская область, 23 ноября 2020, 09:46 — REGNUM 21 ноября в Рыбинском районе Ярославской области волк укусил женщину, которая пыталась его погладить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.
Нападения произошло рядом с рестораном, расположенным в спортивном центре «Дёмино». В социальных сетях жители области пишут, что волк не раз появлялся здесь, его подкармливали посетители ресторана. Людей он почти не боялся.
По неофициальным данным, укушенная волком женщина беременна. У животного взят анализ на бешенство.
В последнее время в Ярославской области участились случаи нападения животных на людей. В мае 2020 года в Ярославле на прохожего напал медведь.
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